Sinner-Ruud, quando si gioca: orario e dove vedere in tv gli Internazionali di Roma di Tennis

Sono bastati due set a Jannik Sinner per superare il match contro Francisco Cerundolo, il primo vero banco di prova per il numero Uno al mondo, che agli Internazionali ha rotto il digiuno di tre mesi e sofferto l'inevitabile allentamento di alcuni ingranaggi come emerso dalle prime due sfide contro Mariano Navone e Jesper de Jong. Il successo contro l'argentino numero 18, reduce da un ottimo momento e maggiormente a sua agio sulla terra rossa, ha rilanciato le aspettative sulle sorti del campione azzurro, che dopo il Foro Italico raggiungerà l'Atp 500 di Amburgo - in programma dal 18 al 24 maggio - prima di tornare al Roland Garros da leader del ranking mondiale. Dall'altra parte della rete c'è ora il numero 7 al mondo Casper Ruud - il norvegese non ha esitato a prendere le difese di Sinner durante la squalifica - uscito vincitore dal match contro lo spagnolo Jaume Munar con lo score 6-3, 6-4 nonché reduce dal trionfo sulla terra rossa di Madrid e primo ostacolo top 10 per l'altoatesino, che giovedì 15 punterà alla semifinale del mille capitolino. Mercoledì 14 tocca invece all'altro azzurro in gara Lorenzo Musetti, che ai quarti affronterà il numero 2 Alexander Zverev: Alcaraz-Draper l'altro quarto di giornata.