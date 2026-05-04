Internazionali di Roma, contro chi debutta Sinner: il tabellone completo

Sorteggiato il tabellone degli Internazionali d'Italia maschili di tennis , torneo Atp Masters 1000 in programma sulla terra rossa del Foro Italico . Per l'azzurro Jannik Sinner , testa di serie numero 1 e finalista lo scorso anno, esordio al secondo turno contro il vincente del match tra l'austriaco Sebastian Ofner e l'americano Alex Michelsen . Nella parte di tabellone di Sinner anche Matteo Berrettini (esordio contro l'australiano Alexei Popyrin) e Lorenzo Sonego, il numero 1 del mondo potrebbe trovare in semifinale il canadese Felix Auger-Aliassime numero 4 del seeding. Dall'altra parte di tabellone, invece, vista l'assenza di Carlos Alcaraz la possibile semifinale sarà tra il numero 2 Alexander Zverev e il numero 3 Novak Djokovic, il serbo torna al Foro Italico dopo il forfait dello scorso anno.

Il possibile cammino di Sinner a Roma

Nel suo tentativo di diventare il primo italiano a vincere gli Internazionali dopo Adriano Panatta nel 1976, Sinner potrebbe trovare al terzo turno uno tra Berrettini e il ceco Jakub Mensik. Negli ottavi possibile confronto con il francese Arthur Fils, anche se in quella parte di tabellone ci sono anche l'americano Francis Tiafoe e l'azzurro Sonego. Nei quarti per Sinner possibile confronto con l'americano Ben Shelton, numero 5 del seeding. In semifinale, quindi, la possibile sfida contro Auger-Aliassime nella cui parte di tabellone ci sono però giocatori insidiosi come il brasiliano Joao Fonseca e soprattutto l'azzurro e idolo di casa Flavio Cobolli. Proprio il tennista romano, numero 10 del seeding, esordirà al secondo turno contro uno tra il belga Zizou Bergs e il francese Térence Atmane. Ecco il potenziale cammino di Sinner verso il titolo a Roma:

R1 - Bye

R2 - Ofner/Michelsen

R3 - Mensik/Berrettini/Popyrin

R4 - Fils/Tiafoe/Sonego

QF - Shelton/Rublev/Davidovich Fokina/Nakashima

SF - Auger-Aliassime/Medvedev/Cobolli/Vacherot/Norrie/Fonseca

F - Zverev/Djokovic/De Minaur/Musetti

Musetti, possibile quarto con Djokovic

Per il numero 2 azzurro Lorenzo Musetti, testa di serie numero 8, esordio al secondo turno contro il vincente del match tra il francese Giovanni Mpetshi Perricard e un qualificato. Tabellone non semplice per il carrarino, che potrebbe trovare sulla sua strada anche il norvegese Casper Ruud, già finalista a Roma, e il ceco Jiri Lhecka contro cui ha perso a Madrid. Nei quarti di finale, poi, Musetti potrebbe affrontare Novak Djokovic numero 3 del seeding.

Il tabellone del singolare femminile

Sorteggiato anche il tabellone femminile degli Internazionali d'Italia, torneo Wta 1000 in programma sulla terra rossa del Foro Italico. Jasmine Paolini, numero 9 del mondo e campionessa in carica, esordirà direttamente al secondo turno contro la vincente del match tra la romena Jaqueline Cristian e la brasiliana Beatriz Haddad Maia. Paolini è nella parte di tabellone dell'americana Coco Gauff, finalista lo scorso anno sconfitta proprio da Paolini. Per quanto riguarda le altre azzurre Elisabetta Cocciaretto esordirà contro una qualificata, mentre Lucrezia Stefanini se la vedrà contro la lettone Jelena Ostapenko. Una qualificata attende l'azzurra Nuria Brancaccio, mentre Lucia Bronzetti affronterà all'esordio l'americana McCartney Kessler. In programma anche il derby tra Lisa Pigato e Tyra Grant, mentre Jennifer Ruggeri esordirà contro la tennista turca Zeynep Sönmez. Infine per Martina Trevisan c'è l'australiana Talia Gibson.