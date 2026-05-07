Tutti pazzi per Sinner: bagno di folla a Roma, quando ci sarà l'esordio e a che ora

ROMA - Manca sempre poco al debutto di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia. Il numero 1 al mondo, fresco di successo a Madrid con tanto i record storicp (5 Masters 1000 vinti di fila), scenderà in campo sabato sera contro il vincente della sfida tra Michelsen-Ofner e nella giornata di oggi ha scaldato il Foto Italico.

In centinaia per ore hanno affollato le transenne di ingresso per assicurarsi un posto dove scorgere almeno la sagoma del suo campione. La prima di Jannik Sinner al Foro si è trasformata come era facile attendersi in un bagno di folla. C’è chi si è portato dei ‘santini’ raffiguranti il numero uno al mondo, chi dei cartelli con su scritto “Grazie per il coraggio che ci dai!”. Tante le famiglie con bambini al seguito che hanno sfidato il caldo afoso. Gli appassionati di tennis anche stranieri hanno accompagnato ogni colpo con cori, ovazioni e battito di mani.