Arnaldi, urlo Italia a Roma! Vinta la maratona con De Minaur: chi sfida al terzo turno

ROMA - Una vera e propria maratona, chiusa al terzo set da un super Matteo Arnaldi che si porta a casa il match contro l'australiano Alex De Minaur agli Internazionali d'Italia. Dopo l'esordio vincente con Jodar, il tennista azzurro elimina la testa di serie n.6 del torneo romano e numero 8 del mondo compiendo una strepitosa rimonta con un ultimo set di grande tensione, due break fatti e uno subito e gli ultimi game con la pioggia. Termina 4-6, 7-6, 6-4 ed è festa Italia al Foro Italico: ora per Arnaldi il talentuoso spagnolo Rafa Jodar nel terzo turno sulla terra rossa della capitale. "Sotto la pioggia è ancora più bello", ha detto Arnaldi subito dopo la vittoria. "Vincere così, davanti al pubblico italiano è qualcosa che non avrei mai immaginato - ha aggiunto -. Tutte le gare sono difficili, ma qui sono a casa mia, anche contro Jodar sono certo che sarà una gara pazzesca".
La rinascita di Arnaldi
Per gran parte del 2025 Matteo Arnaldi non ha potuto allenarsi e competere come avrebbe voluto a causa di un dolore sotto il piede destro, prima difficile da diagnosticare poi da far guarire (microfrattura al sesamoide mediale). Il sanremese si è poi fatto male alla caviglia nel gennaio di quest’anno. Una via crucis che sembra aver avuto fine la scorsa settima con il successo di Arnaldi nel ATP Challenger 175 dove l'azzurro, che era precipitato fuori dalla Top 100, ha battuto l’argentino Juan Manule Cerundolo n. 67, il portoghese Nuno Borges n.49 e in finale il polacco Hubert Hurkacz, n.63. L’organizzazione degli Internazionali BNL d’Italia gli ha offerto una wild card perché come n.106 non avrebbe trovato posto in tabellone. E' arrivato così il successo al primo turno sullo spagnolo Munar, n.38 ATP, che da sola gli varrà come minimo il ritorno tra i primi 100 del mondo e adesso quello con De Minaur uno dei primi del mondo. Per la sesta volta in carriera, riesce a battere un top ten.