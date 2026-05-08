Arnaldi, urlo Italia a Roma! Vinta la maratona con De Minaur: chi sfida al terzo turno

ROMA - Una vera e propria maratona, chiusa al terzo set da un super Matteo Arnaldi che si porta a casa il match contro l'australiano Alex De Minaur agli Internazionali d'Italia. Dopo l'esordio vincente con Jodar, il tennista azzurro elimina la testa di serie n.6 del torneo romano e numero 8 del mondo compiendo una strepitosa rimonta con un ultimo set di grande tensione, due break fatti e uno subito e gli ultimi game con la pioggia. Termina 4-6, 7-6, 6-4 ed è festa Italia al Foro Italico: ora per Arnaldi il talentuoso spagnolo Rafa Jodar nel terzo turno sulla terra rossa della capitale. "Sotto la pioggia è ancora più bello", ha detto Arnaldi subito dopo la vittoria. "Vincere così, davanti al pubblico italiano è qualcosa che non avrei mai immaginato - ha aggiunto -. Tutte le gare sono difficili, ma qui sono a casa mia, anche contro Jodar sono certo che sarà una gara pazzesca".