Musetti più forte del dolore: Cerundolo ko e pass per gli ottavi a Roma!

ROMA - Prosegue l'avventura di Lorenzo Musetti agli Internazionali d'Italia. Sul campo centrale del Foro Italico il tennista azzurro batte dall'argentino Francisco Cerundolo (numero 27 al mondo) con il punteggio di 7-6(7), 6-4 dopo 2 ore e 10 minuti e si qualifica per gli ottavi di finale dove affronterà Casper Ruud. Il carrarino commosso a fine partita perché oltre all'avversario ha dovuto giocare contro il problema all'inguine che lo ha condizionato durante tutto l'arco del match.

Musetti (sceso in campo con una vistosa fasciatura sulla coscia sinistra) sin da subito appare contratto e sulla difensiva: al 6° gioco salva una palla break ai vantaggi mentre all'8°, sotto 15-40, cede la battuta con l'argentino che scappa sul 5-3. Da quel momento la partita di accende: contro-break di Musetti (5-4) che poi salva un set-point, pareggia (5-5), conquista un altro break (6-5) per andare a servire per il set ma incappa in un turno orribile (contro break subito a 0!) per andare al tie-break. Il thriller si risolve al 16° quando Musetti firma un bellissimo rovescio lungo linea vincente che vale il tie-break per 9-6 (13 minuti) e la frazione dopo 78 minuti di battaglia.

Anche nel secondo set i due non si risparmiano con break (Cerundolo) e contro-break (Musetti) con Lorenzo che salva 3 palle break al 7° gioco per condurre 4-3. Partita che vive sui nervi con la fiducia di Cerundolo che scricchiola al 10° gioco quando concede tre Match-Point: il primo (30-40) lo annulla con il servizio, il secondo lo "grazia" un Musetti troppo conservativo, mentre sul terzo - con l'influenza del nastro - manda in rete il rovescio in rete.