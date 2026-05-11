Sinner-Popyrin: orario, diretta e dove in tv e streaming gli Internazionali d'Italia  in tempo reale  

ROMA - Jannik Sinner pronto a tornare sul Centrale del Foro Italico di Roma. Il numero 1 al mondo, dopo la vittoria al debutto contro Ofner, sfida lunedì l'australiano Alexei Popyrin (numero 60 al modo), vincitore all'esordio contro Matteo Berrettini, per cercare il pass valido per gli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia 2026. Un Sinner soddisfatto della sua prima sulla terra rossa di Roma con l'augurio di alzare il livello nei prossimi turni: "Non ci sono partite facili, Ofner è un giocatore ostico. Sapevo cosa aspettarmi, non era semplice. Sono stato solido e mi sono sentito abbastanza bene in campo. Cercheremo di alzare il livello nella prossima partita, ma è stata una giornata positiva". Il vincitore di questo match affronterà agli ottavi chi uscirà dalla sfida tra lo statunitense Fracis Tiafoe e l'italiano Andrea Pellegrino, quindi con posisbilità di derby.