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Sinner-Popyrin: orario, diretta e dove in tv e streaming gli Internazionali d'Italia  in tempo reale  

Il numero 1 al mondo affronta l'australiano con obiettivo ottavi di finale del Masters 1000 di Roma
3 min
sinnerInternazionali d'ItaliaPopyrin

ROMA - Jannik Sinner pronto a tornare sul Centrale del Foro Italico di Roma. Il numero 1 al mondo, dopo la vittoria al debutto contro Ofner, sfida lunedì l'australiano Alexei Popyrin (numero 60 al modo), vincitore all'esordio contro Matteo Berrettini, per cercare il pass valido per gli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia 2026. Un Sinner soddisfatto della sua prima sulla terra rossa di Roma con l'augurio di alzare il livello nei prossimi turni: "Non ci sono partite facili, Ofner è un giocatore ostico. Sapevo cosa aspettarmi, non era semplice. Sono stato solido e mi sono sentito abbastanza bene in campo. Cercheremo di alzare il livello nella prossima partita, ma è stata una giornata positiva". Il vincitore di questo match affronterà agli ottavi chi uscirà dalla sfida tra lo statunitense Fracis Tiafoe e l'italiano Andrea Pellegrino, quindi con posisbilità di derby.

Sinner-Popyrin: diretta tv e streaming 

La sfida tra Sinner e Popyrin, valida per il terzo turno degli Internazionali d'Italia, è in programma lunedì 11 maggio: il n.1 del mondo giocherà nella terza partita del Centrale non prima delle ore 15. La partita sarà trasmessa via satellite su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), ma anche in streaming sulle piattaforme SkyGo, Now. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

Sinner-Popyrin, i precedenti

Sinner e Popyrin si sono affrontati a livello Atp 3 volte carriera con il parziale degli scontri diretti che recita 2-1 in favore dell'italiano. L'ultima sfida risale proprio in questa annata quando Jannik s'impose agli ottavi di Doha in due set

2021 - Madrid (R32): Popyrin 7-6, 6-2
2025 - US Opem (R64): Sinner 6-3, 6-2, 6-2
2026 - Doha (R16): Sinner 6-3, 7-5

 

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