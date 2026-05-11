Bellucci saluta Roma, ora Pellegrino in campo per guadagnarsi Sinner. Poi Cobolli

ROMA - Il 3° turno degli Internazionali d'Italia si apre con l'eliminazione di Mattia Bellucci. Alla BNP Paribas Arena il tennista italiano cade contro lo spagnolo Martin Landaluce (numero 94 al mondo) per 6-4, 6-3 in un'ora e 45 minuti. La svolta nel primo set arriva al 9° gioco quando Bellucci, ai vantaggi, salva una prima palla break ma non la seconda steccando il dritto per il 5-4 Landaluce. Lo spagnolo va a servire per il set e lo chiude 6-4 in 57 minuti. L'azzurro ha una ghiotta chance ad inzio 2° set ma non la sfrutta e paga dazio: al 4° gioco Bellucci si trova 15-40 sul servizio di Landaluce, lo spagnolo si alva e poi rimonta dal 40-0 per strappare il servizio all'avversario (3-2) per scappare 4-2 e per poi chiudere il match sul 6-3.