ROMA - Sul Centrale del Foro Italico di Roma, Jannik Sinner si aggiudica il match contro Alexei Popyrin (numero 60 al mondo che nel match all'esordio aveva eliminato Matteo Berrettini) in due set col punteggio di 6-2 6-0: sono stati cinque i break conquistati da parte dell'altoatesino nel match contro l'australiano. L'azzurro ha liquidato senza problemi l'australiano nel giro di un'ora, volando così agli ottavi di finale dove incontrerà Andrea Pellegrino che nel pomeriggio è riuscito nell'impresa di fare fuori il più quotato Tiafoe .

Le parole di Sinner

A fine gara, Sinner è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Oggi c'era tanto vento, le condizioni non sono state semplici. La percentuale al servizio non è stata altissima, ma ho risposto bene sulla seconda. Sento che sto facendo bene quello che devo, ma con questo vento è difficile e ho cercato il serve and volley. Sono stato solido, sono contento della prestazione e della vittoria. Cerchiamo di guardare avanti, sono felice di come ho gestito la situazione. Grazie a tutto il pubblico". Sinner ora affronterà Andrea Pellegrino e sono già 4 gli italiani agli ottavi: "Per noi è un onore giocare qui, più siamo meglio è, ora aspettiamo Flavio Cobolli. È speciale giocare a Roma, essere negli ottavi è un buon risultato ma sono contento di come ho gestito e non era facile con questo vento".

Secondo set: Sinner-Popyrin 6-0

Game, set, match: uno spietato Jannik Sinner liquida Popyrin e vola agli ottavi di finale dove se la vedrà con Andrea Pellegrino

Sinner inarrestabile: 5-0

L'azzurro è ad un passo dagli ottavi di finale: altro break contro Popyrin e 5-0 senza appello. Ora serve direttamente per il match

Sinner va di corsa: 3-0

Secondo break del set per Sinner che scappa verso gli ottavi di finale: Popyrin inerme, non riesce a seguire il passo dell'azzurro

Al via il secondo set

Sinner inizia come nel primo set: subito break a indirizzare la via in questa gara: ora è a servizio per allungare subito.

Primo set: Sinner-Popyrin 6-2

Nel giro di 40 minuti, l'azzurro si aggiudica il primo set chiudendolo sul punteggio di 6-2 con due break conquistati, lasciando solo due game nelle mani dell'australiano. Qualche errore di troppo per Sinner durante gli ultimi due game a causa della presenza del vento.

Sinner avanti 4-1

Il numero 1 del ranking mondiale conquista il secondo break della giornata e vola sul 4-1. Nel game precedente, Sinner aveva annullato una palla break di Popyrin (30-40) per poi vincere ai vantaggi il game.

Subito break per Sinner

L'azzurro ha messo subito le cose in chiaro già nel primo game, portandosi a casa il primo break del match. Per ora Sinner conduce 2-1.

Inizia il match

Sinner e Popyrin sono in campo: il tennista australiano inizia al servizio, l'azzurro ha vinto il sorteggio e ha deciso di rispondere.

Sinner-Popyrin: diretta tv e streaming

La sfida tra Sinner e Popyrin, valida per il terzo turno degli Internazionali d'Italia, è in programma lunedì 11 maggio: il n.1 del mondo giocherà nella terza partita del Centrale non prima delle ore 15. La partita sarà trasmessa via satellite su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), ma anche in streaming sulle piattaforme SkyGo, Now. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

Sinner-Popyrin, i precedenti

Sinner e Popyrin si sono affrontati a livello Atp 3 volte carriera con il parziale degli scontri diretti che recita 2-1 in favore dell'italiano. L'ultima sfida risale proprio in questa annata quando Jannik s'impose agli ottavi di Doha in due set

2021 - Madrid (R32): Popyrin 7-6, 6-2

2025 - US Opem (R64): Sinner 6-3, 6-2, 6-2

2026 - Doha (R16): Sinner 6-3, 7-5