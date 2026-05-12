Musetti saluta Roma, fuori con Ruud. Attesa per gli ottavi tra Darderi e Zverev

Il Foro Italico perde anche il suo numero 2. Dopo Flavio Cobolli, esce di scena agli Internazionali di Roma anche Lorenzo Musetti. L’ex top ten azzurro non riesce infatti a replicare la semifinale dello scorso anno, arrendendosi agli ottavi di finale a Casper Ruud: 3-6, 1-6 lo score che segue il successo su Francisco Cerundolo, contro cui l'attuale numero 11 Atp si era già dovuto misurare con il problema alla coscia che ne ha condizionato il rendimento al 1000 di casa.
Aspettando Sinner-Pellegrino e Darderi-Zverev
Atteso sul rosso del centrale anche il numero 1 al mondo Jannik Sinner, che contenderà l’accesso ai quarti al connazionale best ranking 125 Andrea Pellegrino, reduce dal sorprendente successo su Frances Tiafoe. I due si ritrovano per la prima volta sul circuito maggiore, mentre si sono già affrontati nel 2019 in finale all'Itf M25 di Santa Margherita Di Pula, dove il 4 volte campione Slam si è imposto con un doppio 6-1. Sinner e Pellegrino scenderanno in campo dopo il match fra Jelena Ostapenko e Sorana Cirstea, in programma non prima delle ore 13. Atteso in campo anche Luciano Darderi, che alla Bnp Paribas Arena affronterà Alexander Zverev: gara prevista non prima delle ore 14.