Musetti saluta Roma, fuori con Ruud. Attesa per gli ottavi tra Darderi e Zverev

Il Foro Italico perde anche il suo numero 2. Dopo Flavio Cobolli , esce di scena agli Internazionali di Roma anche Lorenzo Musetti . L’ex top ten azzurro non riesce infatti a replicare la semifinale dello scorso anno, arrendendosi agli ottavi di finale a Casper Ruud : 3-6, 1-6 lo score che segue il successo su Francisco Cerundolo , contro cui l'attuale numero 11 Atp si era già dovuto misurare con il problema alla coscia che ne ha condizionato il rendimento al 1000 di casa.

Aspettando Sinner-Pellegrino e Darderi-Zverev

Atteso sul rosso del centrale anche il numero 1 al mondo Jannik Sinner, che contenderà l’accesso ai quarti al connazionale best ranking 125 Andrea Pellegrino, reduce dal sorprendente successo su Frances Tiafoe. I due si ritrovano per la prima volta sul circuito maggiore, mentre si sono già affrontati nel 2019 in finale all'Itf M25 di Santa Margherita Di Pula, dove il 4 volte campione Slam si è imposto con un doppio 6-1. Sinner e Pellegrino scenderanno in campo dopo il match fra Jelena Ostapenko e Sorana Cirstea, in programma non prima delle ore 13. Atteso in campo anche Luciano Darderi, che alla Bnp Paribas Arena affronterà Alexander Zverev: gara prevista non prima delle ore 14.