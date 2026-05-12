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Paolini, Roma amara: dà forfait e rinuncia al doppio con la Errani: "Mi ritiro perché..."

La numero 1 d'Italia è stata costretta a interrompere il soggiorno nella Capitale dove era attesa agli ottavi contro il tandem ceco Noskova-Valentova
2 min
PaoliniInternazionali d'ItaliaErrani

Termina il soggiorno romano di Jasmine Paolini. La campionessa uscente nel singolare, andata ko agli ottavi contro Elise Mertens, abbandona anche la difesa del titolo nel doppio, dove era attesa a fianco di Sara Errani all'appuntamento valido per l'accesso ai quarti contro il tandem ceco Linda Noskova-Tereza Valentova. La numero 1 d'Italia è stata infatti costretta a dare forfait a causa di un infortunio al piede. Ad annunciarlo è la stessa campionessa azzurra: "Purtroppo devo ritirarmi dal doppio a Roma per un piccolo problema al piede. Soprattutto qui a casa, in un torneo così speciale per me, non è stata una decisione facile. Ma con il Roland Garros alle porte, insieme al mio team pensiamo che sia la scelta migliore. Grazie a tutti per il supporto".

La bacheca romana di Paolini

Sul rosso del Foro Italico, Paolini vanta un trionfo in singolare e due nel doppio in tandem con Errani. Queste le finali che hanno arricchito il palmarès della 2 volte campionezza del mondo: 

Singolare

  • 2025, Paolini b. Gauff 6-4, 6-2

Doppio

  • 2024, Errani-Paolini b. Gauff-Routliffe 6-3, 4-6, 10–8
  • 2025, Errani-Paolini b. Kudermetova-Mertens 6-4, 7-5

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