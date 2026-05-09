Paolini, addio alla difesa del titolo. Mertens si impone in rimonta e vola agli ottavi di Roma

Si interrompe al terzo turno la difesa del titolo di Jasmine Paolini , che abbandona la scena di Roma arrendendosi a Elise Mertens in tre set: 6-4, 6-7, 3-6 il finale. La campionessa uscente subisce dunque la rimonta dopo avere ribaltato il primo parziale di Leolia Jeanjean all'esordio . Una sconfitta che aggrava il bilancio stagionale della numero 1 d'Italia ed ex top ten, già reduce dal ko agli ottavi di Madrid e prima ancora dall'amaro debutto di Stoccarda, dove le lacrime versate in campo durante il match avevano già messo a nudo tutte le difficoltà della campionessa uscente a Roma - lacrime poi riviste al Foro Italico dopo la rimonta sulla francese - .

Attesa per Sinner e Cobolli

Attesi sabato 9 maggio sul rosso del Foro Italico anche Jannik Sinner e Flavio Cobolli, impegnati rispettivamente contro Sebastian Ofner e Terence Atmane.

Il numero 1 al mondo scenderà in campo sul centrale al termine del match fra Aryna Sabalenka e Sorana Cirstea, dunque non prima delle ore 19, mentre il match dell'azzurro numero 12 Atp è previsto nel pomeriggio alla Bnp Paribas Arena. In campo anche Mattia Bellucci contro Tomas Etcheverry e Andrea Pellegrino contro Arthur Fils.