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Paolini, addio alla difesa del titolo. Mertens si impone in rimonta e vola agli ottavi di Roma

La numero 1 d'Italia e campionessa in carica lascia la scena del Foro Italico arrendendosi alla belga in 3 set
3 min
PaoliniMertensInternazionali d'Italia

Si interrompe al terzo turno la difesa del titolo di Jasmine Paolini, che abbandona la scena di Roma arrendendosi a Elise Mertens in tre set: 6-4, 6-7, 3-6 il finale. La campionessa uscente subisce dunque la rimonta dopo avere ribaltato il primo parziale di Leolia Jeanjean all'esordio. Una sconfitta che aggrava il bilancio stagionale della numero 1 d'Italia ed ex top ten, già reduce dal ko agli ottavi di Madrid e prima ancora dall'amaro debutto di Stoccarda, dove le lacrime versate in campo durante il match avevano già messo a nudo tutte le difficoltà della campionessa uscente a Roma - lacrime poi riviste al Foro Italico dopo la rimonta sulla francese - .

Attesa per Sinner e Cobolli

Attesi sabato 9 maggio sul rosso del Foro Italico anche Jannik Sinner e Flavio Cobolli, impegnati rispettivamente contro Sebastian Ofner e Terence Atmane.

Il numero 1 al mondo scenderà in campo sul centrale al termine del match fra Aryna Sabalenka e Sorana Cirstea, dunque non prima delle ore 19, mentre il match dell'azzurro numero 12 Atp è previsto nel pomeriggio alla Bnp Paribas Arena. In campo anche Mattia Bellucci contro Tomas Etcheverry e Andrea Pellegrino contro Arthur Fils.

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