Sinner-Rublev: orario e dove in tv e streaming i quarti degli Internazionali d'Italia in tempo reale

ROMA - Jannik Sinner mette nel mirino la semifinale degli Internazionali d'Italia per il secondo anno consecutivo. Il numero 1 al mondo ha domato il connazionale Andrea Pellegrino (19-0 il record contro gli altri azzurri!) negli ottavi di finale e ora si appresta a giocare i quarti contro Andrey Rublev (numero 14 al mondo) con anche un obiettivo storico. Infatti Sinner contro Pellegrino ha centrato la 14ª vittoria consecutiva su terra rossa ma, soprattutto, la 31ª consecutiva nel circuito dei 1000 raggiungendo al 1° posto Novak Djokovic: un successo contro il russo porterebbe l'altoatesino ancor più nella leggenda. Lui intanto rimane focalizzato sulla missione: "Giocare un derby è sempre diverso, sono contento per il risultato ma anche per Andrea. Ci eravamo affrontati tanti anni fa in un campo più piccolo, è bello ci siano così tanti italiani forti. E' stata un'ottima partita, ora spero di essere pronto per i quarti. Sono soddisfatto, c'era il vento e non era semplice. Sono contento di come sto gestendo queste situazioni, domani mi riposerò per i quarti. Sarebbe stato bello affrontarsi più avanti, ma adesso cominciano i turni importanti". Sinner e Rublev non si affrontano da un anno, esattamente dal Roland Garros quando l'azzurro vinse senza problemi.