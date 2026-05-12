Jannik Sinner torna ai quarti di Roma! Il numero 1 al mondo si aggiudica per 6-2, 6-3 il derby azzurro contro il numero 126 Atp, best ranking 125 e classe 1997 Andrea Pellegrino , che rientra comunque con l’inestinguibile soddisfazione di essersi fatto strada dalle qualificazioni fino al successo in 2 set contro il numero 20 ed ex top ten Frances Tiafoe , oltre ad avere onorato il match più difficile in carriera. Il 4 volte campione Slam continua dunque la caccia all’ultimo 1000 mancante in bacheca dopo il trionfo di Madrid che è valso il record assoluto di 5 Masters consecutivi: agli ottavi affronterà uno tra Andrey Rublev e Nikoloz Basilashvili .

Impresa Darderi: Zverev eliminato al 3º set

Rimonta eroica di Luciano Darderi, che elimina Alexander Zverev e vola ai quarti di Roma. Alla Bnp Paribas Arena, il numero 18 Atp si impone con il finale di 1-6, 7(12)-6, 6-0. Uno score che riscatta il ko contro il tedesco al terzo turno degli Internazionali 2024 e che sgombera inoltre il Foro Italico - già orfano del campione in carica Carlos Alcaraz - dal numero 3 al mondo, che al Masters italiano ha disputato 3 finali trionfando nel 2017 e nel 2024. Al prossimo turno, Darderi affronterà Rafael Jodar, uscito vincitore dal match contro Learner Tien per 6-1, 6-4. Con l'uscita di scena di Zverev, restano dunque due soli top ten in corsa per il titolo: il numero 1 al mondo Jannik Sinner, uscito vincitore dal derby con Andrea Pellegrino e il numero 9 Daniil Medvedev, impegnato in serata contro Thiago Tirante.

Sinner: "Complimenti a Pellegrino"

Queste le parole di Sinner al termine del match: "All'inizio non è stato facile per le condizioni ventose. Sono contento di come ho gestito questa situazioni, domani avrò un giorno di riposo e spero di essere pronto per i quarti. l derby qui in Italia è sempre diverso ed è bello giocarlo in uno dei campi più belli del mondo. Peccato esserci trovati già agli ottavi, ma sono contento della mia prestazione. Complimenti a Pellegrino, ha fatto un torneo straordinario e gli auguro il meglio. Ora dai quarti iniziano i turni importanti. Oggi c'era tanto vento ed era complicato giocare un buon tennis. Il giorno di riposo mi aiuterà".

Finisce sul centrale!

Sinner si impone per 6-2, 6-3 in 1 ora e 28 minuti e vola ai quarti di Roma. L'altoatesino si aggiudica inoltre il 19º derby consecutivo.

Break Sinner! 5-3

Sinner strappa il servizio a Pellegrino che porta comunque a casa uno straordinario punto che vale l'ovazione del centrale. Poi l'altoatesino conferma il break di vantaggio concedendo un solo 15.

Parità sul centrale: 3-3

Sinner concede un solo 15 a Pellegrino e pareggia i conti. Il numero 126 Atp ingrana nuovamente la prima e tiene a 30 la battuta tornando avanti nello score. Segue un gioco in cui il pugliese spaventa l'altoatesino, che si aggiudica per il 6º game. Tanti gli errori del numero 1 al mondo in quest secondo set.

Pellegrino tiene a zero la battuta! 2-1

Pellegrino annulla una palla break e approfitta dei tre errori in risposta di Sinner per difendere la battuta. Nel gioco successivo, il numero 126 Atp mette un 15 all'incrocio, ma l'altoatesino raddrizza il game e tiene il servizio. Poi, il pugliese tiene a zero la battuta e torna avanti nel punteggio.

Al via il secondo set!

Riprende il match: Sinner al servizio.

A Sinner il primo set! 6-2

Pellegrino tiene la battuta senza concedere palle break e si concede il secondo gioco del match. Poi, Sinner archivia il primo parziale difendendo a zero il servizio.

Pellegrino batte un colpo: 5-1 Sinner

C'è spazio anche per una palla break di Pellegrino, annullata però da Sinner che difende il servizio senza mai sbagliare ai vantaggi. Il numero 1 al mondo guadagna poi altre palle break, ma il pugliese festeggia il suo primo game contro il 4 volte campione Slam muovendo il punteggio. Al sesto gioco, il numero 126 Atp appare più sciolto e si porta due volte avanti, ma Sinner riesce a difendere la battuta trascinato da due prime vincenti.

Doppio break Sinner: 3-0

Pellegrino guadagna il suo primo 15 contro il numero 1 al mondo, che prende subito il mano il controllo del gioco e rimonta fino al 40-15. Poi, il dritto al centro della rete del numero 126 che vale il break dell'altoatesino. Nei game successivi, Sinner tiene a 15 la battuta - resta però la buona difesa del pugliese - e strappa nuovamente il servizio a Pellegrino, che sul 30-30 lamenta con l'arbitro una palla fuori dell'avversario.

Al via il primo set!

Inizia l’incontro: Pellegrino al servizio.

Giocatori in campo!

Sinner e Pellegrino fanno il loro ingresso sul centrale. Ora sorteggio e riscaldamento: manca poco all’inizio del match!

Sinner-Pellegrino: i precedenti

Nessun precedente sul circuito maggiore fra i due, che si sono però già affrontati nel 2019 in finale all'Itf M25 di Santa Margherita Di Pula, dove il 4 volte campione Slam e numero 1 al mondo si è imposto con un doppio 6-1.