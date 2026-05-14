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Darderi super, semifinale a Roma! Jodar ko tra i fumogeni per... la Coppa Italia: cosa è successo

Reduce dalla rimonta su Zverev, l'azzurro numero 16 al mondo supera il talento spagnolo e si accomoda al penultimo atto del 1000
2 min
DarderijodarInternazionali d'Italia

È un Luciano Darderi indomabile quello che raggiunge la semifinale di Roma. Il numero 16 al mondo supera Rafael Jodar per 7-6, 5-7, 6-0, uscendo oltretutto vincitore da un match fantozziano, condizionato da una fitta coltre di fumo generata dai fuochi artificiali dell’Olimpico dove l’Inter ha festeggiato la sua decima Coppa Italia, oltre che dall’alto tasso di umidità che ha appesantito di molto il campo e mandando in tilt il sistema Occhio di falco, costringendo così la direzione di gara a interrompere il match per circa 18 minuti. L'azzurro - che non ha mancato di sfruttare il fattore casa chiamando a sé il pubblico di centrale nei punti più sudati - si accomoda dunque al penultimo atto degli Internazionali, dove non era mai andato oltre il terzo turno. A contendergli la finale sarà un ritrovato Casper Ruud, reduce dal successo su Karen Khachanov (6-1, 1-6, 6-2).

Aspettando Sinner

Dall'altra parte del tabellone, a contendersi la semifinale saranno Jannik Sinner e Andrey Rublev, che apriranno il centrale alle ore 13. Il vincitore affronterà uno tra Daniil Medvedev (unico top ten ed ex campione a Roma dopo l'uscita di scena di Sascha Zverev per mano dello stesso Darderi) e Martin Landaluce, in campo sul centrale nella serata di giovedì 14. 

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