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"Non c'è la multa?", Medvedev non ci sta: la polemica durante la semifinale con Sinner

Il russo reagisce al medical timeout chiamato dal numero 1 al mondo nel terzo set: ecco cosa è successo
1 min
sinnerMedvedevInternazionali

ROMA - Scivola al terzo set la semifinale degli Internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Dopo il 6-2 confezionato nel primo parziale, il numero 1 del mondo ha accusato un po' di fatica con il russo che è riuscito a strappare il secondo sul 7-5. Un po' di affanno per il campione altoatesino che nel corso del terzo e decisivo set ha chiamato l'intervento del fisioterapista per curare un fastidio alla coscia destra. Medvedev arrivato dalle parti del giudice di sedia ha voluto chiarimenti, lamentandosi di quanto stesse accadendo: "Non c'è la multa per farsi curare i crampi?". Decisa la risposta di Aurelie Tourte: "Se dovesse curare i crampi non interverrebbe il fisioterapista".

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