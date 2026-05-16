Sinner-Ruud: orario e dove vedere in tv e streaming la finale degli Internazionali in tempo reale

Jannik Sinner affronta Casper Ruud nella finale degli Internazionali d'Italia 2026, torneo Atp Masters 1000 alle battute conclusive sulla terra rossa del Foro Italico. Il fuoriclasse altoatesino, numero uno del mondo e del tabellone, ha battuto in tre set il russo Daniil Medvedev in semifinale ed è diventato il primo italiano dell'Era Open a disputare due finali di fila al Foro Italico. Quattordicesima finale e sesta consecutiva nei Masters 1000 per l'azzurro, che diventa il secondo tennista nella storia a raggiungere la finale in sei 1000 consecutivi dopo Novak Djokovic nel 2015-16. Sinner in finale in tutti i 1000 su terra nella stessa stagione: oltre a lui ci era riuscito solo Rafael Nadal (2007, 2009, 2010, 2011 e 2013). Jannik sfiderà il norvegese Ruud, che ha vinto contro Luciano Darderi in due set, per riportare un italiano a vincere gli Internazionali 50 anni dopo Adriano Panatta.
I precedenti
Sarà il quinto confronto con Ruud: lo score è di 4-0 per Sinner, che ha affrontato il norvegese proprio nella scorsa edizione degli Internazionali, rifilandogli un pesante 6-0 6-1. Ruud non ha mai vinto un set contro Sinner: negli altri tre precedenti - Atp 500 Vienna 2020 e 2021, Atp Finals 2024 - è sempre stato 2-0 per l'altoatesino, che partirà con i favori del pronostico, ma dovrà recuperare al meglio sia mentalmente che fisicamente per andare a caccia del sesto 1000 consecutivo.
Dove vedere Sinner-Ruud: diretta tv e streaming
La finale tra Sinner e Ruud è in programma domenica 17 maggio sul Campo Centrale non prima delle ore 17. La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e sarà tramessa in chiaro su TV8. La diretta streaming sarà disponibile su Skygo e Now.