Sinner-Ruud: orario e dove vedere in tv e streaming la finale degli Internazionali in tempo reale

Jannik Sinner affronta Casper Ruud nella finale degli Internazionali d'Italia 2026 , torneo Atp Masters 1000 alle battute conclusive sulla terra rossa del Foro Italico. Il fuoriclasse altoatesino, numero uno del mondo e del tabellone, ha battuto in tre set il russo Daniil Medvedev in semifinale ed è diventato il primo italiano dell'Era Open a disputare due finali di fila al Foro Italico. Quattordicesima finale e sesta consecutiva nei Masters 1000 per l'azzurro, che diventa il secondo tennista nella storia a raggiungere la finale in sei 1000 consecutivi dopo Novak Djokovic nel 2015-16. Sinner in finale in tutti i 1000 su terra nella stessa stagione: oltre a lui ci era riuscito solo Rafael Nadal (2007, 2009, 2010, 2011 e 2013). Jannik sfiderà il norvegese Ruud , che ha vinto contro Luciano Darderi in due set, per riportare un italiano a vincere gli Internazionali 50 anni dopo Adriano Panatta .

I precedenti

Sarà il quinto confronto con Ruud: lo score è di 4-0 per Sinner, che ha affrontato il norvegese proprio nella scorsa edizione degli Internazionali, rifilandogli un pesante 6-0 6-1. Ruud non ha mai vinto un set contro Sinner: negli altri tre precedenti - Atp 500 Vienna 2020 e 2021, Atp Finals 2024 - è sempre stato 2-0 per l'altoatesino, che partirà con i favori del pronostico, ma dovrà recuperare al meglio sia mentalmente che fisicamente per andare a caccia del sesto 1000 consecutivo.

Dove vedere Sinner-Ruud: diretta tv e streaming

La finale tra Sinner e Ruud è in programma domenica 17 maggio sul Campo Centrale non prima delle ore 17. La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e sarà tramessa in chiaro su TV8. La diretta streaming sarà disponibile su Skygo e Now.