Nitto ATP Finals, da Sinner a Rune: pagelle su stagione e stato di forma

Gli ultimi record Jannik Sinner può fabbricarseli in casa. Un approdo alla semifinale delle Finals, per esempio. E un punteggio superiore ai sei mila punti in classifica. Saranno altri due trofei da riporre nella speciale bacheca dei ricordi, quella con la scritta “Mai italiano ha saputo fare meglio”. Il torneo dei maestri paga bene, e non solo in euro. Duecento punti a vittoria, nel Round Robin. Chi vince senza perdere un solo incontro porta a casa 1500 punti, più di un Masters 1000, meno di uno Slam. Ci si affanna spesso a definire questo o quel torneo, Internazionali compresi, il “Quinto Slam” e da tre anni ce l’abbiamo a casa, a Torino.