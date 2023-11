Nitto ATP Finals: quanto contano le palle

A lei non fa caso nessuno, viene sbattuta da una parte all’altra del campo, presa a randellate da energumeni che la sparano a oltre 200 km. all’ora e, maltrattata così, inevitabilmente ha vita breve, dopo 7/9 game è accantonata senza rimorsi. Eppure la pallina ha ha una sua sobria eleganza con quella peluria che la ricopre e il disegno a 8 che non è dettato da scelte estetiche ma dal processo di fabbricazione e quella piccola sfera racchiude storia e tecnologia, quando ha smesso di fare il suo dovere in campo può sempre essere messa in lavatrice per lavare i piumini o per farci giocare il cane. Il “pop” che somiglia a una bottiglia di champagne stappata o il “pof” a mezza voce di un colpo piatto, così ben cantato da Panatta nella “Profezia dell’armadillo” sono il frutto di regole ferree che determinano dimensioni, peso e consistenza della pallina.