Rune e la sfida con Sinner: “Giocare contro di lui in Italia è più dura"

TORINO - Grazie al successo per ritiro contro Stefanos Tsitsipas e in attesa del big-match tra Sinner-Djokovic, Holger Rune è in testa al Gruppo Verde delle Nitto Atp Finals con una vittoria, una sconfitta e 3-2 il conto sei set. Il tennista danese affronterà giovedì sera proprio Jannik in un match fondamentale per entrambi: "Sinner ha tanti punti di forza, che proteggono le sue debolezze. Tutti i giocatori hanno i propri punti di forza e quelli che piacciono di meno, per me è la stessa cosa - aggiunge - Sinner ha avuto i migliori risultati sulle superfici più difficili ma come Alcaraz è un giocatore da tutti i terreni, non ci sono superfici sulle quali preferirei sfidarlo piuttosto che altre. Lui può fare il gioco che vuole in campo, può fare grandi diritti e grandi rovesci, così come grandi volée e grandi servizi, tutto insomma. Ovviamente giocare contro di lui in Italia è più dura, ma io mi sto preparando" ha dichiarato Rune.