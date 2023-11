Djokovic ne combina un’altra: sfuriata con il giudice, Sinner di ghiaccio

Ennesimo show di Djokovic in campo nel match contro Sinner ma questa volta contro il giudice di gara. Inizia il terzo set e l'altoatesino si porta subito in vantaggio. Djokovic si rivolge all'arbitro di sedia e continua a lamentarsi con il pubblico di Torino che non smette di beccarlo. Il serbo si lamenta su un ace di Sinner: secondo lui la palla avrebbe toccato la rete ma l'arbitro non l'avrebbe ravvisato: "Ogni volta che batte esterno il net non lo senti - le parole di un furioso Nole - ha colpito il nastro”. La polemica nasce da qui: non è il giudice di linea che deve sentire il tocco sulla rete poiché c’è un sensore. Regolare quindi l'ace dell'azzurro e nuovi fischi per Nole. Durante la protesta del serbo, si vede Sinner passare come se nulla fosse, mantenendo la sua solita calma impeccabile.