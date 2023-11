Djokovic, polemica nel match con Sinner: il gesto fischiato dal Pala Alpitour

Forse c'era da aspettarselo dopo quello che è successo a Parigi e infatti il momento non si è fatto attendere: Djokovic ha "bisticciato" con il pubblico del Pala Alpitour. Siamo nell'11° game sul 40-0 per il tennista serbo, con Sinner che recupera e si porta ai vantaggi con ottime giocate. Djokovic commette un inaspettato doppio fallo, polemizza con il pubblico, concede una palla break a Jannik che questa volta ne approfitta portandosi sul 6-5 e al servizio per il set, concluso poi sul 7-5 per l'altoatesino.