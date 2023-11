Djokovic-Sinner: orario, diretta e dove vedere in tv le Nitto ATP Finals

TORINO - Sale l'attesa per la supersfida tra Sinner e Djokovic nel secondo turno del girone verde delle Nitto ATP Finals . Al debutto l'altoatesino si è sbarazzato del greco Tsitsipas con un doppio 6-4 mentre il numero uno al mondo ha battuto Rune al terzo set: dopo essersi aggiudicati un gioco a testa al tiebreak, il serbo ha avuto la meglio con il punteggio di 6-3. I primi due classificati del raggruppamento approderanno in semifinale. A spingere l'azzurro ci sarà un Pala Alpitour che lo ha ormai eletto a nuovo idolo. L'italiano nella conferenza stampa della vigilia ha dichiarato di voler vedere a che punto è arrivato, pertanto la sfida contro Nole non può che essere il test più probante in assoluto. Dopo la sconfitta in finale nel 2018, il serbo ha vinto lo scorso anno contro Ruud e cerca il bis.

Djokovic-Sinner: diretta tv e streaming

La sfida tra Sinner e Djokovic, valida per il secondo turno del girone verde delle Nitto ATP Finals, è in programma al Pala Alpitour di Torino non prima delle 21 e sarà visibile in diretta su Sky Sport e in chiaro su Rai Due. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now, sulla piattaforma Sky Go, su Tennis TV e Rai Play.

