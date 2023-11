Tsitsipas: "Mi scuso con i tifosi. Il dolore alla schiena era troppo forte"

TORINO - " Mi scuso con tutti i tifosi e con il pubblico che è venuto a sostenermi oggi e a guardare la partita. Sono davvero dispiaciuto di non esser riuscito a finire il match. È un peccato anche non aver dato spazio a qualcun altro per provare almeno a fare qualcosa". Sono queste le prime parole di Stefanos Tsitsipas in conferenza stampa dopo l' annuncio del suo ritiro dalle Atp Finals al termine della partita, durata appena tre game, contro Holger Rune .

La conferenza di Tsitsipas

"Sfortunatamente mi sono sentito malissimo in campo - ha aggiunto il giocatore greco, condizionato da problemi alla schiena emersi già prima del debutto con Sinner di domenica -. Ho fatto quello che potevo fare nel miglior modo possibile per farmi trovare pronto e in forma per questa sfida, ma non ha funzionato. I miei medici mi hanno consigliato di giocare, mi hanno dato il via libera per provare di persona. Odio ritirarmi, non sono il tipo di persona a cui piace ritirarsi a metà partita. Mi uccide non riuscire a finire questo torneo per cui mi sono preparato per così tanto tempo, assicurandomi di essere completamente in forma per dare il meglio e mostrare le mie capacità".