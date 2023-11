Sinner si qualifica alle semifinali Nitto ATP Finals se...: le combinazioni

E' già tempo di conti alle Nitto ATP Finals : dopo aver battuto Tsitsipas all'esordio, Sinner potrebbe già qualificarsi per le semifinale nel caso in cui vincesse contro Djokovic nel match che si disputerà martedì 14 novembre alle ore 21 . Le ipotesi in cui Sinner riuscisse subito a superare il girone sono ben quattro, due in caso di vittoria e due in caso di sconfitta.

Sinner batte Djokovic: le ipotesi

In caso di vittoria contro il tennista serbo, dipende da cosa succede nell'altro match tra Rune e Tsitsipas. Se dovesse vincere il danese, potremmo perfino avere uno scenario con tre giocatori con due vittorie a testa nell'ultima giornata. Qui deciderà il quoziente set, tenendo presente che per ora Rune ne ha strappato uno a Djokovic. Invece, se Sinner dovesse vincere anche contro Rune, andrà in semifinale con tre vittorie e da vincente del girone. Lo scenario più semplice e ideale per l’azzurro, che sarebbe qualificato ufficialmente, sarebbe sempre la vittoria contro Djokovic in contemporanea con quella del tennista greco.

Djokovic batte Sinner: le ipotesi

In questo caso, insieme alla vittoria di Tsitsipas contro Rune, il serbo potrebbe ancora essere eliminato in caso di sconfitta contro il greco giovedì e Sinner invece batte Rune. In questo caso, ci sarebbe la parità a tre con due vittorie e una sconfitta a testa e qui deciderebbe ancora il quoziente set. Se invece Djokovic dovesse battere anche Tsitsipas vincerebbe il girone, con Sinner qualificato da secondo se vincente contro Rune. L'ultima ipotesi si manifesterebbe in caso di vittoria di Djokovic contro Sinner e di Rune contro Tsitsipas: il serbo passerebbe come primo mentre Sinner-Rune, di scena giovedì, diventerebbe a tutti gli effetti uno spareggio per il secondo posto.