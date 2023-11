Sinner brilla all’esordio delle Nitto ATP Finals: Tsitsipas ko in due set

Jannik Sinner inizia subito con il passo giusto le Nitto ATP Finals di Torino . L’azzurro batte senza problemi Stefanos Tsitsipas conquistando una vittoria davvero importante nel primo match del Gruppo Verde: finisce 6-4, 6-4 la sfida d’esordio tra il numero 1 italiano e il campione greco, apparso un po’ in difficoltà da un punto di vista fisico . Sinner, invece, è costante e continuo per tutta la partita, mettendo in mostra una qualità davvero invidiabile nei propri colpi. È stata una gara senza storia quella andata in scena al Pala Alpitour con Sinner costantemente in controllo della sfida sotto ogni punto di vista: mai concessa una palla break a Tsitsipas e soprattutto Jannik abile a sfruttare, nei turni di servizio del suo avversario, le possibilità avute a disposizione (2/5, poi decisive sia nel primo che nel secondo set).

Partita perfetta per Sinner, Tsitsipas si arrende

La partita inizia in grande equilibrio che però si spezza già nel quinto gioco: Sinner sfrutta al meglio due errori di Tsitsipas e mette a referto il break che sostanzialmente decide il primo set. L'azzurro tiene i propri turni di battuta senza troppe difficoltà e chiude nel decimo game al secondo set point (dopo aver perso il primo 15). Nel secondo parziale Sinner tiene altissimi i ritmi della sfida e parte subito forte: break nel primo gioco del secondo parziale (impressionanti le statistiche di Sinner nei turni di servizio di Tsitsipas, con il 30% dei punti vinti sulla prima del greco e il 42% di quelli sulla seconda), arrivato dopo uno scambio molto intenso sulla diagonale di rovescio. Nel terzo game il talento azzurro avrebbe anche l'opportunità di allargare il divario ma Tsitsipas resiste rimanendo nella scia di Sinner. Nella fase centrale del secondo set il copione non cambia: Sinner mantiene costante la qualità dei suoi colpi non andando mai in sofferenza sulle variazioni di gioco di Tsitsipas. Nei propri turni di battuta poi l'azzurro non lascia opportunità al greco (alla fine i punti vinti con la prima saranno 32 su 36, pari all'89%) e anche nel secondo set Sinner chiude sul 6-4 conquistando la prima vittoria delle ATP Finals 2023. Un segnale chiaro a tutti gli avversari: per vincere il prestigioso torneo di Torino bisognerà fare prima i conti con Sinner, apparso in una condizione fisica davvero invidiabile.