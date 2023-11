Sinner-Tsitsipas: orario, diretta e dove vedere in tv le Nitto ATP Finals

TORINO - Jannik Sinner scende in campo per primo nella prima giornata del Gruppo Verde delle Nitto Atp Finals affrontando il greco Stefanos Tsitsipas . Subito uno spareggio per il tennista azzurro, vista la presenza di Nole Djokovic nel girone: Sinner arriva in grande forma e con il sostegno del pubblico contro un tennista che ha vissuto una stagione di più ombre che luci. Tsitsipas ha un record di 51-22 in stagione e si è ripreso dal calo di metà stagione con tre semifinali consecutive (Anversa, Vienna, Parigi) prima di Torino anche se rimane il dubbio sulle sue condizioni fisiche. Infatti nella giornata di sabato si era ipotizzato il forfait dal torneo dopo aver sospeso entrambi gli allenamenti con Rublev ed Alcaraz per dolore al gomito destro (quello operato 2 anni fa).

Sinner-Tsitsipas: i precedenti

Sinner e Tsitsipas si sono già affrontati sette volte nei tornei Atp con il greco che conduce negli scontri diretti per 5-2 ma l'ultimo incontro lo ha vinto Jannik in due set agli ottavi di finale del torneo di Rotterdam (Atp 500) giocato a febbraio. Nel 2023 i due si sono affrontati solo due volte ed entrambe ad inizio anno con Stefanos che ha avuto la meglio agli ottavi di finale degli Australian Open in 5 set.

Dove vedere Sinner-Tsitsipas in tv e in streaming

La sfida tra Sinner e Tsitsipas, valida per il 1° match del Gruppo Verde delle Nitto Atp Finals, andrà in scena alle 14:30 sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (212). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.