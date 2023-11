Sinner-Djokovic, quando giocano: data e orario delle Nitto ATP Finals

Sinner-Djokovic, dove vederla in tv

C'è grandissima attesa per l'incontro tra Jannik e Nole, con la sfida che si terrà martedì 14 novembre al Pala Alpitour non prima delle 21. La partita potrà essere seguita in diretta tv su Sky Sport, oltre che in chiaro su Rai 2. Tra le altre opzioni, sarà possibile seguire il match anche in streaming su SkyGo, Now, Tennis Tv e RaiPlay. I due si sono affrontati tre volte in carriera, con il serbo uscito vincitore in tutti i confronti.