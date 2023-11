Medvedev-Rublev: orario, diretta e dove vedere in tv le Nitto ATP Finals

Medvedev e Rublev a livello Atp si sono affrontati già otto volte e il bilancio dice sei vittorie per il numero tre al mondo e due nel il numero cinque. Rublev ebbe la meglio in semifinale a Cincinnati nel 2021 e nell'unico precedente alle Nitto ATP Finals, mentre Medvedev si è aggiudicato i quarti di finale a Cincinnati (2019), San Pietroburgo (2019), US Open (2020 e 2023), Australian Open (2021) e la finale a Dubai di quest'anno.

Medvedev-Rublev: diretta tv e streaming

Il derby russo tra Medvedev e Rublev, in programma al Pala Alpitour di Torino non prima delle 21, sarà visibile in esclusiva su Sky Sport Uno(canale 201)e Sky Sport Tennis(canale 203) e in differita suSuperTennis (ore 23).Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now, sulla piattaforma Sky Go, su Tennis TV e in differita sul sito di Supertennis.

