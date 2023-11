Alcaraz-Zverev: orario, diretta e dove vedere in tv le Nitto ATP Finals

Le Nitto ATP Finals di Torino sono pronte a proseguire con le sfide del Gruppo Rosso dopo i primi due match andati in scena ieri. Il torneo è stato infatti aperto da Jannik Sinner che si è imposto con il risultato di 6-4 6-4 su Tsitsipas, mentre in serata è toccato a Djokovic, vincente per 7-6 6-7 6-3 su Rune. Oggi sarà il turno di Carlos Alcaraz, che alle 14:30 sfiderà Alexander Zverev. Il tedesco ha già vinto le Nitto ATP Finals nel 2021, mentre per lo spagnolo classe 2003 si tratta dell'esordio assoluto in questa competizione. Inoltre si tratterà di una sfida tra due tennisti che hanno dovuto rinunciare alla scorsa edizione per problemi fisici: Zverev per il grave infortunio al ginocchio, Alcaraz per via di uno strappo addominale.