Trionfo Sinner, stampa estera incorona Jannik dopo l'impresa: “Magistrale"

Il successo di Jannik Sinner contro Novak Djokovic non ha entusiasmato solo l'Italia. La prestazione dell'altoatesino è stata celebrata anche dai media stranieri, che all'indomani del tiratissimo match hanno riservato diversi commenti entusiastici alla partita dell'italiano. Un " Sinner magistrale " titola L'Equipe sottolineando l'impresa del classe 2001 contro il serbo numero uno al mondo che occuperà il trono mondiale per la 400ª settimana in carriera.

As, Marca, Guardian e BBC: i complimenti a Sinner

Lo spagnolo As si è complimentato esaltando il grado di maturità tennistica raggiunta dall'azzurro, scrivendo: "Sinner laureato". Restando in Spagna, Marca ha voluto mettere l'accento sulla 'forza e l'equilibrio' di Jannik, capace di interrompere la striscia positiva del rivale che durava da 19 partite, dalla finale a Wimbledon persa con Carlos Alcaraz. Di 'vittoria superba' per l'italiano ha parlato il Guardian, che ha comunque voluto sottolineare come un tale successo non sia ancora sufficiente per garantirsi l'accesso alle semifinali, mentre sulla BBC sono stati messi in evidenza i complimenti di Djokovic all'azzurro e la gioia del vincitore per aver sconfitto per la prima volta il n.1 al mondo davanti al pubblico italiano.