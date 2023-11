Delirio Sinner, Djokovic al tappeto: Jannik vince una maratona pazzesca

TORINO - Delirio Sinner al Pala Alpitour: l'altoatesino batte il numero uno al mondo Djokovic in tre set , al termine di una grandissima sfida. Jannik vince il primo set 7-5, rubando il turno di battuta al rivale nell'undicesimo game (da 40-0 per Nole). Il secondo set è del serbo che alza il livello del suo tennis (semmai si fosse abbassato...) e al tiebreak si impone 7-5. Il terzo set è un botta e risposta, scambi di altissimo livello, con Sinner che si porta sul 4-2 alla prima occasione di break. Immediato il pareggio di Djokovic, mai veramente domo. Il set si prolunga fino al tiebreak, entrando nella quarta ora di gioco.

Nel tredicesimo (e ultimo) game, è Sinner show a Torino: un tiebreak dominato dall'inizio alla fine, in cui concede soltanto due punti a Nole e ottiene una grandissima vittoria. 7-5, 6-7 (5), 7-6 (2) è il punteggio finale del primo storico trionfo per Sinner contro il numero uno del ranking Atp. Con questo risultato il tennista azzurro vola al comando del gruppo verde delle Nitto Atp Finals, ma non può ancora dirsi certo delle semifinali: per l'altoatesino sarà infatti ancora decisiva l'ultima sfida del girone contro Rune.