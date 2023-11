Sinner-Rune: orario, diretta e dove vedere in tv le Nitto ATP Finals

TORINO - il cammino di Jannik Sinner verso le semifinali delle Nitto Atp Finals non è ancora completo. Il tennista azzurro, 2 vittorie e 0 sconfitte con il conto dei set che recita 4-1 , affronta stasera (21) Holger Rune nell'ultimo match del Gruppo Verde, match decisivo per entrambi per accedere alle semifinali del torneo. Infatti "per colpa" del ritiro di Stefanos Tsitsipas Rune si è trovato 2 set omaggio e quindi può giocarsi le sue carte stasera contro l'azzurro il tutto con un occhio rivolto sempre a Novak Djokovic .

Sinner in semifinale se...

Non ci sono molti calcoli da fare, Sinner deve vincere (irrilevante in quanti set) se vuole raggiungere Daniil Medvedev come 2° semifinalista (ed affrontare il 2° classificato del Gruppo Rosso). Se Sinner non dovesse battere Rune allora l'unica combinazione prevede che la sconfitta sia almeno in 3 set e che Djokovic vinca in tre set contro Hurkacz.

Sinner-Rune: i precedenti

Sinner e Rune si sono già affrontati 2 volte nei tornei Atp con il danese vincente in entrambe le occasioni (2-0). I due si sono affrontati solo una volta quest'anno sulla terra rossa di Montercarlo in semifinale: in quell'occasione Rune rimontò il set di svantaggio e vinse 7-5 al 3° in un match pieno di rimpianti per Sinner.

Dove vedere Sinner-Rune in tv e in streaming

La sfida tra Sinner e Rune, valida per il 3° match del Gruppo Verde delle Nitto Atp Finals, andrà in scena alle 21:00 sarà visibile in diretta in chiaro su Rai 2 oltre a Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulle piattaforme Sky Go e RaiPlay.