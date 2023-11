Rune, la risposta di Sinner è devastante: polemica con il giudice e fischi

Rune, polemica e fischi

Nel terzo set, durante il terzo game, ecco che nasce la polemica di Rune contro il giudice di sedia: Sinner risponde alla prima del danese, che in ritardo richiede il challenge a proprio sfavore per chiamare la propria palla lunga. La chiamata però è arrivata nettamente in ritardo, come sostenuto dall’arbitro: l'intervento del video review dimostra ciò che è successo e dunque nega l’Occhio di falco a Rune. Il gesto non è piaciuto al pubblico del Pala Alpitour che ha fischiato copiosamente il tennista danese.