Sinner incanta il Pala Alpitour: la carica dei tifosi è impressionante

TORINO - Jannik Sinner arriva sul campo d'allenamento del Pala Alpitour alle 16.19 e manda in visibilio i tantissimi tifosi presenti, alcune centinaia, che circondano il terreno di gioco in questa seduta pomeridiana. Il dolore alla schiena è passato, la semifinale si avvicina. Poco prima di lui sul campo anche Darren Cahill, il suo allenatore, che ha seguito la sessione dell'azzurro. Insieme a Sinner sul campo anche Simone Vagnozzi, anche lui coach di Jannik. Dopo i primi scambi Sinner si è seduto per bere e ricaricare le energie in panchina e poi ha ripreso gli scambi aumentando l'intesità. Poi nuova pausa e altri consigli dei suoi allenatori. Sorrisi e clima disteso durante il break, segno evidente che le buone sensazioni di Sinner sono più vive che mai. Successivamente Jannik ha testato il suo rovescio e poi il dritto, allenandosi sulle diagonali: l'intesità dei colpi è impressionante e il pubblico osserva ammirato la sessione. Ogni break dell'allenamento è stato accompagnato dagli applausi dei tifosi, che continuano a incitare il tennista azzuro in ogni occasione possibile.