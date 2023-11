Finale Sinner: quando e dove vedere la sfida delle Nitto ATP Finals

Jannik Sinner non ha intenzione di fermarsi. L'altoatesino ha fornito l'ennesima prova superlativa contro Medvedev nelle semifinali delle Nitto ATP Finals imponendosi sul russo in tre set con il risultato finale di 6-3 6-7 6-1. Si tratta del quarto successo consecutivo nella competizione dopo le vittorie contro Tsitsipas , Djokovic e Rune .

Sinner, quando si gioca la finale e dove vederla

Il classe 2001 si è dunque qualificato per la finale dell'ambito torneo che si sta disputando al Pala Alpitour di Torino, in attesa di capire chi sarà l'altro finalista dopo la sfida di questa sera tra Djokovic (già battuto nella fase a gironi) e Alcaraz. Sinner è dunque il primo italiano nella storia a raggiungere questo traguardo. L'atto conclusivo delle Nitto ATP Finals si giocherà domenica 19 novembre non prima delle 17. L'incontro che vedrà protagonista Sinner si potrà seguire in diretta su Sky Sport, Rai 2 e Now TV.