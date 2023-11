Sinner e le Nitto ATP Finals 2023: “Ecco il momento che non scorderò mai"

"Congratulazioni per questa settimana e non solo, hai iniziato la stagione vincendo e l'hai chiusa vincendo, hai vinto tre Slam e tanti tornei. Sei una ispirazione non solo per tutti quelli che stanno guardando ma soprattutto per i giocatori. La professionalità che hai è pazzesca". Lo ha detto Jannik Sinner dopo la sconfitta in finale nelle Nitto ATP Finals contro Novak Djokovic. "Ringrazio il mio team, abbiamo fatto tante partite negli ultimi mesi, ci siamo migliorati durante tutta la stagione - ha aggiunto - Anche oggi abbiamo visto che possiamo migliorare tanto, c'è un punto di riferimento per il futuro ma possiamo guardare le cose positive di questa stagione. Siamo partiti a inizio anno che ero un giocatore, ora sono un altro ed è grazie a voi", ha sottolineato rivolgendosi al suo team.