Bolelli-Vavassori ko contro Krawietz-Puetz: qualificazione in salita

Niente bis per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Dopo il successo all'esordio contro Rohan Bopanna e Matthew Ebden, il tandem azzurro cade in due set contro la coppia tedesca formata da Kevin Krawietz e Tim Puetz, che alla Inalpi Arena di Torino si aggiudicano la semifinale imponendosi con il punteggio finale di 7-5, 6-4. Una sconfitta che complica i piani per la qualificazione al penultimo atto delle Atp Finals.