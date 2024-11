Sinner, il fuoriprogramma alle Nitto ATP Finals: l’assurda storia di tre amici

Oltre il danno anche la beffa

Arrivati all’ingresso, tutti e tre sono stati immediatamente fermati: la scritta ‘blacklist’ sul display degli steward ai controlli non ha permesso loro di proseguire oltre. "Non sono stati gli unici martedì sera - dice uno degli steward - è toccato anche ad un altro povero ragazzo, solo e certamente non malintenzionato, che è stato subito accerchiato dai carabinieri: è quasi sbiancato". Oltre alla delusione da smaltire, non dev’essere facile avere gli occhi addosso di decine e decine di sconosciuti in un momento in cui si vorrebbe soltanto essere invisibile. Ma Dominik, Patrick e Michail l’hanno presa sul ridere: "Abbiamo acquistato un biglietto per entrare al fan village e ci siamo guardati la partita lì insieme a tanta altra gente sul maxischermo. È stato bello comunque: certo guardarla dentro avrebbe fatto un effetto diverso, ma adesso non avremmo questa storia da raccontare. Ce lo ricorderemo per i prossimi dieci anni!". Oltre al danno, poi, anche la beffa: ripartiti per Bolzano mercoledì mattina, i tre amici sono rimasti a lungo bloccati in autostrada, arrivando a casa solo nel tardo pomeriggio. Evidentemente non era proprio destino.