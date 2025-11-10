Due spettatori morti, doppia tragedia alle Nitto Atp Finals di Torino: cosa è successo

TORINO - L'atmosfera di festa e sport che circonda le Nitto ATP Finals 2025 a Torino è stata rovinata da una duplice tragedia . Nel corso della giornata di lunedì 10 novembre, il secondo giorno del prestigioso torneo, due spettatori sono deceduti a seguito di malori cardiaci avvenuti a poche ore di distanza l'uno dall'altro, sia all'interno che nelle immediate vicinanze del complesso sportivo . L'età delle vittime è rispettivamente di 70 e 78 anni.

Il doppio dramma

In mattinata, un uomo di 70 anni ha accusato un arresto cardiaco davanti al Fan Village, situato in Piazza d'Armi, adiacente all'Inalpi Arena. I soccorritori sono intervenuti rapidamente sul posto, stabilizzando l'uomo e trasportandolo d'urgenza all'Ospedale Molinette di Torino, ma i tentativi di rianimazione sono risultati vani. Il secondo episodio si è verificato nel pomeriggio, direttamente sugli spalti. Poco prima che iniziasse l'incontro del Gruppo Jimmy Connors tra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz, un 78enne è improvvisamente crollato a terra. Anche in questo caso, il personale sanitario è intervenuto immediatamente per praticare il massaggio cardiaco, disponendo poi il trasferimento urgente all'Ospedale Molinette. Nonostante gli sforzi congiunti, anche il secondo uomo è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale.