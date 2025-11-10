Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Due spettatori morti, doppia tragedia alle Nitto Atp Finals di Torino: cosa è successo

Un duplice dramma ha sconvolto il prestigioso torneo in corso di svolgimento nel capoluogo piemontese: tutti i dettagli
2 min
Due spettatori morti, doppia tragedia alle Nitto Atp Finals di Torino: cosa è successo

TORINO - L'atmosfera di festa e sport che circonda le Nitto ATP Finals 2025 a Torino è stata rovinata da una duplice tragedia. Nel corso della giornata di lunedì 10 novembre, il secondo giorno del prestigioso torneo, due spettatori sono deceduti a seguito di malori cardiaci avvenuti a poche ore di distanza l'uno dall'altro, sia all'interno che nelle immediate vicinanze del complesso sportivo. L'età delle vittime è rispettivamente di 70 e 78 anni.

Il doppio dramma

In mattinata, un uomo di 70 anni ha accusato un arresto cardiaco davanti al Fan Village, situato in Piazza d'Armi, adiacente all'Inalpi Arena. I soccorritori sono intervenuti rapidamente sul posto, stabilizzando l'uomo e trasportandolo d'urgenza all'Ospedale Molinette di Torino, ma i tentativi di rianimazione sono risultati vani. Il secondo episodio si è verificato nel pomeriggio, direttamente sugli spalti. Poco prima che iniziasse l'incontro del Gruppo Jimmy Connors tra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz, un 78enne è improvvisamente crollato a terra. Anche in questo caso, il personale sanitario è intervenuto immediatamente per praticare il massaggio cardiaco, disponendo poi il trasferimento urgente all'Ospedale Molinette. Nonostante gli sforzi congiunti, anche il secondo uomo è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Nitto Atp Finals