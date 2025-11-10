Musetti-Fritz, diretta Nitto Atp Finals: il debutto di Lorenzo in tempo reale  

TORINO - Il lunedì delle Nitto Atp Finals si tinge di azzurro con Lorenzo Musetti e Jannik Sinner in campo. Il carrarino apre il programma affrontanto lo statunitense Taylor Fritz (numero 6 al mondo). Un Musetti arrivatoma Torino dopo le fatiche greche perdendo la finale contro quel Novak Djokovic che, successivamente, avrebbe annunciato il forfait per Torino lasciando così il posto proprio a Lorenzo. Per il carrarino si tratta della prima volta all'ultimo torneo dell'anno che chiuderà in Top 10 al 9° posto: in questo 2025 44 vittorie, 20 sconfitte con tre finali giocate (e perse con una semifinale Slam al Roland Garros (contro Alcaraz) e un quarto di finale agli Us Open (contro Sinner).

13:35

Italia nella storia: per la prima volta due azzurri ai gironi delle Finals!

Djokovic vince ad Atene e dà forfait a Torino: c’è Lorenzo insieme a Sinner. Il carrarino: "Un sogno che si avvera" LEGGI TUTTO

13:20

Musetti-Fritz, un solo precedente su cemento indoor

L'ultima sfida risale agli ottavi di finale delle Olimpiadi 2024 ma c’è un solo confronto su cemento indoor che risale alla Coppa Davis 2022: vinse Fritz

13:05

Bolelli-Vavassori, prima vittoria Italia alle ATP Finals

Parte con il piede giusto l'avventura a Torino nel doppio del duo azzurro, vittoria in due set contro Cash e Glasspool LEGGI TUTTO

12:45

Dove vedere la partita

La sfida tra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz, valida per il primo turno delle Nitto Atp Finals di Torino, è in programma non prima delle ore 14 italiane e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Tennis (203). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

12:35

Musetti-Fritz, i precedenti

Musetti e Fritz si sono affrontati a livello Atp 5 volte carriera con il parziale degli scontri diretti che recita 3-2 in favore dell'italiano in striscia positiva da 3 incontri tutit vinti nel 2024. Infatti l'ultima sfida tra i due risale agli ottavi di finale delle Olimpiadi di Parigi

2022 - Wimbledon (1° turno): Fritz 6-4, 6-3, 6-3

2022 - Coppa Davis (QF): Fritz 7-6, 6-3

2024 - Montecarlo (2° turo): Musetti 6-4, 6-4

2024 - Wimbledon (QF): Musetti 3-6, 7-6, 6-2, 3-6, 6-1

2024 - Olimpiadi (R16): Musetti 6-4, 7-5

Inalpi Arena, Torino