Musetti-Alcaraz, orario e dove vedere in tv e streaming le Nitto Atp Finals

L'azzurro Lorenzo Musetti sfiderà lo spagnolo Carlos Alcaraz , nel match decisivo per le sorti del gruppo "Connors" delle Atp Finals di singolare, in scena a Torino, alla Inalpi Arena, domani sera, non prima delle 20.30. In palio c'è la qualificazione alle semifinali e per l'iberico il posto di numero uno del ranking Atp al termine dell'annata. L'altra gara dell'ultima giornata del girone, tra lo statunitense Taylor Fritz e l'australiano Alex De Minaur , è prevista invece nel pomeriggio di domani, non prima delle 14. A chiudere il programma di giovedì le due sfide conclusive del girone A delle Finals di doppio. Alle 11.30 spazio agli azzurri Bolelli e Vavassori, già qualificati per le semifinali, opposti al duo Krawietz-Puetz; non prima delle 18 il match fra Cash-Glasspool e Granollers-Zeballosm decisivo per l'accesso fra le prime quattro coppie del torneo.

Dove vedere Musetti-Alcaraz: diretta tv e streaming

La partita tra Musetti e Alcaraz sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai2. Inoltre, sarà visibile anche su Sky Sport, per gli abbonati. La diretta streaming sarà invece disponibile su RaiPlay, Skygo, Now e Tennis Tv.

I precedenti

I due tennisti si sono già affrontati ufficialmente sette volte. Il bilancio dei precedenti è a favore di Alcaraz, che ha vinto sei confronti. L'unico successo dell'italiano contro lo spagnolo risale al primo precedente tra i due: nel 2022 ad Amburgo.