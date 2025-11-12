Musetti-Alcaraz, orario e dove vedere in tv e streaming le Nitto Atp Finals

"Lo sa anche l’inserviente del bar che a te fanno male le gambe. Se continui così la perdi, corri". Chissà se il merito della battaglia vinta contro Alex de Minaur si deve anche queste parole con cui Simone Tartarini è riuscito a far rinsavire Lorenzo Musetti, tornato a urlare di gioia dopo le delusioni della seconda metà di stagione che hanno compromesso la corsa alla Finals, poi riaperta dal ritiro di Novak Djokovic. Dopo l'amaro esordio contro Taylor Fritz (3-6, 4-6), il match contro il numero 9 era l'ultima chiamata per l'azzurro, che dopo essersi aggiudicato il primo set per 7-5, ha ceduto il secondo parziale per 3-6, riuscendo poi a rispondere al cambio marcia dell'avversario e a risolvere un combattutissimo e decisivo terzo set per 7-5. Ad attenderlo dall'altra parte della rete c'è ora il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz, che dopo il debutto vincente con De Minaur (7-6, 6-2) ha ribaltato anche le sorti dell'incontro con Fritz (6-7, 7-5, 6-3). Il terzo e ultimo appuntamento del Round Robin, mette in palio per lo spagnolo la possibilità non soltanto di accedere alla semifinale, ma di restare in vetta alla graduatoria mondiale fino alla fine del 2025. Per il carrarino invece, le chance di raggiungere il penultimo atto del torneo sono due: sconfiggere Alcaraz sperando che De Minaur faccia lo stesso Fritz o sconfiggere e Alcaraz in 2 set e sperare che Fritz faccia lo stesso con De Minaur. La prima condizione vedrebbe inoltre il numero 7 Atp - la cui partecipazione alla Coppa Davis è stata messa in discussione dallo stesso Tartarini - chiudere in testa al girone Connors.
Musetti-Alcaraz: i precedenti
Musetti e Alcaraz si affrontano per l'8ª volta in carriera, con un bilancio dei precedenti che riporta una sola vittoria per l'azzurro, che al loro primo confronto nel 2022 si aggiudicò la finale di Amburgo. Sono invece 3 i precedenti del 2025, che hanno visto lo spagnolo imporsi in finale a Monte Carlo e nelle semifinali di Roma e Roland Garros. Questi tutti gli incontri disputati:
- 2025, Roland Garros, semifinale: Alcaraz b. Musetti 4-6, 7-6(3), 6-0, 2-0, rit.
- 2025, Internazionali d'Italia, semifinale: Alcaraz b. Musetti 6-3, 7-6(4)
- 2025, Monte Carlo, finale: Alcaraz b. Musetti 3-6, 6-1, 6-0
- 2024, Miami, ottavi di finale: Alcaraz b. Musetti 6-3, 6-3
- 2023, Pechino, ottavi di finale: Alcaraz b. Musetti 6-2, 6-2
- 2023, Roland Garros, ottavi di finale: Alcaraz b. Musetti 6-3, 6-2, 6-2
- 2022, Amburgo, finale: Musetti b. Alcaraz 6-4, 6-7(6), 6-4
Musetti-Alcaraz: diretta e dove vederla
L'incontro fra Musetti e Alcaraz è in programma non prima delle ore 20.30 di giovedì 13 novembre presso la Inalpi Arena di Torino. Sarà possibile assistere all'evento in diretta tv su Rai 2, in pay tv sui canali Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Now Tv.
