Musetti-Alcaraz, orario e dove vedere in tv e streaming le Nitto Atp Finals

"Lo sa anche l’inserviente del bar che a te fanno male le gambe. Se continui così la perdi, corri". Chissà se il merito della battaglia vinta contro Alex de Minaur si deve anche queste parole con cui Simone Tartarini è riuscito a far rinsavire Lorenzo Musetti, tornato a urlare di gioia dopo le delusioni della seconda metà di stagione che hanno compromesso la corsa alla Finals, poi riaperta dal ritiro di Novak Djokovic. Dopo l'amaro esordio contro Taylor Fritz (3-6, 4-6), il match contro il numero 9 era l'ultima chiamata per l'azzurro, che dopo essersi aggiudicato il primo set per 7-5, ha ceduto il secondo parziale per 3-6, riuscendo poi a rispondere al cambio marcia dell'avversario e a risolvere un combattutissimo e decisivo terzo set per 7-5. Ad attenderlo dall'altra parte della rete c'è ora il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz, che dopo il debutto vincente con De Minaur (7-6, 6-2) ha ribaltato anche le sorti dell'incontro con Fritz (6-7, 7-5, 6-3). Il terzo e ultimo appuntamento del Round Robin, mette in palio per lo spagnolo la possibilità non soltanto di accedere alla semifinale, ma di restare in vetta alla graduatoria mondiale fino alla fine del 2025. Per il carrarino invece, le chance di raggiungere il penultimo atto del torneo sono due: sconfiggere Alcaraz sperando che De Minaur faccia lo stesso Fritz o sconfiggere e Alcaraz in 2 set e sperare che Fritz faccia lo stesso con De Minaur. La prima condizione vedrebbe inoltre il numero 7 Atp - la cui partecipazione alla Coppa Davis è stata messa in discussione dallo stesso Tartarini - chiudere in testa al girone Connors.