Musetti salta la Coppa Davis? Il coach lancia l’allarme. Italia, chi giocherebbe

" Lorenzo ha sempre giocato tutte le competizioni nazionali da quando è under 12, vestire la maglia azzurra per lui è una priorità. È convocato in Davis, sicuramente arrivare qua a Torino così lunghi dal punto di vista fisico e nervoso è pericoloso anche per gli infortuni: la Davis è una competizione che ti porta via tanto a livello nervoso muscolare e Lorenzo ne ha pagato le conseguenze negli ultimi anni". Così Simone Tartarini, coach di Lorenzo Musetti , ospite di Rai Radio 1 Sport, sulla partecipazione a rischio del numero 2 d'Italia alla Final Eight di Coppa Davis , in programma la prossima settimana a Bologna. In caso di forfait, la scelta ricadrebbe inevitabilmente su uno tra Lorenzo Sonego e Luciano Darderi .

"Volandri è d'accordo"

"Il capitano Volandri è concorde con noi e deciderà se è opportuno convocarlo o meno, in funzione di come finiamo queste Finals - ha aggiunto -. Lorenzo per il momento c'è, bisogna parlarne insieme sicuramente. È una decisione che si prenderà dopo il girone, in accordo con Filippo Volandri". Sulla possibilità che dal 2026 Musetti possa essere affiancato dal supercoach José Perlas, Tartarini spiega che "stiamo verificando la possibilità che qualcuno ci affianchi, siamo un team rodato da tanti anni. Ovviamente le esigenze cambiano, il giocatore cresce e si cerca di portare sempre linfa nuova all'interno del team per il bene del giocatore. Non è ancora confermato niente - ha concluso -, però c'è questa possibilità che qualcuno venga a collaborare nel team per apportare sempre più competenza. Siamo tutti ben disposti".