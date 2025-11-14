Sinner-De Minaur, orario e dove vedere in tv e streaming le Nitto Atp Finals

Jannik Sinner, dopo aver dominato il suo girone - il Bjorn Borg - con tre vittorie su tre contro Auger Aliassime, Zverev e Shelton, si prepara per la semifinale delle Nitto Atp Finals di Torino. L'azzurro, campione in carica e fresco della qualificazione ottenuta da imbattuto, sfiderà l'australiano Alex De Minaur , che si è qualificato come secondo del suo raggruppamento dopo aver battuto Fritz e che cercherà l'impresa contro il beniamino di casa, in un torneo in cui l'altoatesino punta a riconfermare il titolo vinto lo scorso anno , portando a casa al contempo il montepremi da record dell'edizione 2025.

I precedenti

Sinner è in netto vantaggio - addirittura per 12-0 - nei confronti diretti con Alex De Minaur. Questo sarà il quarto incontro nell'anno solare, con Jannik che ha già sconfitto il rivale nelle tre precedenti occasioni, tutte in tornei di rilievo: agli Australian Open, a Pechino e a Vienna. Il dato statistico ancora più preoccupante per l'australiano è che ha sin qui vinto appena 2 dei 29 set totali disputati contro il fuoriclasse azzurro.

Dove vederla in tv e streaming

La sfida tra Jannik Sinner e Alex De Minaur si giocherà sabato 15 novembre all'Inalpi Arena di Torino con orario di inizio stimato intorno alle 14.30. Per quanto riguarda la copertura televisiva, la partita sarà disponibile sia via satellite che in chiaro. Le Nitto ATP Finals, infatti, sono trasmesse integralmente sui canali Sky Sport (in particolare Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis) o in streaming sulle piattaforme SkyGo e Now, con una partita al giorno - compresa quella di domani - trasmessa in chiaro da Rai 2 (oltre che su RaiPlay). In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale del match live sul nostro sito.

