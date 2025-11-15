Sinner-De Minaur, diretta Nitto ATP Finals: la semifinale di Jannik in tempo reale

TORINO - Benvenuti nella diretta della semifinale della Nitto ATP Finals tra Sinner e De Minaur . Dopo aver dominato il suo girone, il Bjorn Borg, con tre vittorie su tre contro Auger Aliassime, Zverev e Shelton, Jannik continua il suo cammino a Torino per difendere il titolo conquistato lo scorso anno. L'azzurro, che chiuderà l'anno da numero 2 del mondo dietro ad Alcaraz , sfiderà l'australiano Alex De Minaur, che si è qualificato come secondo del suo raggruppamento dopo aver battuto Fritz e che cercherà l'impresa contro il beniamino di casa fino ad ora incontrato 12 volte e contro il quale non è mai riuscito a vincere.

15:14

Il Maestro c'è

Pier Francesco Favino, attore protagonista del film "Il Maestro", all'Inalpi Arena per vedere Sinner

15:13

Laila presente

La fidanzata di Jannik presente per la semfinale

15:12

Sinner non concede nulla: 3-3

Servizi fanno da padrone, Sinner confeziona un altro turno senza patemi

15:08

Anche De Minaur in scioltezza: 3-2

Anche per l'australiano un comodo turno di battuta a 15

15:04

Jannik sule velluto: 2-2

Nessun patema questa volta per l'azzurro che a 15 tiene la battuta e pareggia

14:59

De Minaur ancora ai vantaggi: 2-1

Ancora ai vantaggi Alex ma questa volta non concede palla break e sale 2-1

14:56

Jannik, un supporter in più!

Presente all'Inalpi Arena il fratello del numero 2 al mondo

14:55

Sinner, che brivido; rimonta dallo 0-40 e pareggia

De Minaur vince lo scambio da 22 colpi per portarsi 0-15 e poi arrivano due errori gratuiti insoliti per Sinner che si trova 0-40! Servizio vincente (15-40), errore di dritto di Alex (30-40), ace (40-40), prima vincente (vantaggio) e rovescio lungo dell'australiano per il game

14:48

De Minaur salva 2 palle break: 1-0

Pronti via 15-40 per Sinner su servizio dell'australiano che riesce ad andare ai vantaggi e a chiudere un game che avrebbe già indirizzato il set

14:36

Tennisti in campo!

Jannik ed Alex arrivati sul campo, Sinner vince il sorteggio e decide di rispondere. Via al riscaldamento

14:16

De Minaur ed il suo incubo: cosa può fare

L'australiano è un libro aperto per Jannik che nelle loro 12 sfide precedenti ha sempre avuto la meglio - e senza neanche faticare - quindi anche oggi per lui si prospetta un pomeriggio difficile. Negli studi di Sky Sport Ivan Ljubicic ha provato ad analizzare cosa potrebbe fare Alex per provare ad infastidire Jannik: "De Minaur dovrà cercare di aggredire Sinner, un po' come ha provato a fare Shelton. Non mi sorprenderebbe se provasse a fare la stessa cosa. Mi aspetto che provi due-tre scambi massimo cercando di avvicinarsi al campo. Però è anche vero che se non ci è riuscito 12 volte, mi viene difficile pensare che possa farlo qui".

13:56

Le variazioni del gioco di Jannik

Jannik ha mostrato un gioco un po' vario tar discese a rete e palle, ma sempre efficace, in questi giorni il tutto con un servizio solido e anche: "C'è tanto lavoro dietro ma nel nostro sport è importante la confidenza con i colpi, è importante averla e sentirsi bene nei momenti importanti. Bisogna giocare in modo giusto tatticamente e cercare di essere perfetti contro tutti. Devo stare molto attento perché so che i miei avversari iniziano a conoscermi bene. Voglio ringraziare ancora una volta il pubblico, meraviglioso come sempre, senza il quale non sarebbe lo stesso".



13:36

Doppio: Bolelli & Vavassori eliminati in semifinale

Finisce in semifinale l'avventura di Simone Bolelli ed Andrea Vavassori alle Nitto Atp Finals. Il duo italiano si è arreso in due set contro l coppia numero 2 al mondo composta dal finalandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten. CLICCA QUI per leggere la news

13:30

Sinner-De Minaur: diretta tv e streaming

La sfida tra Sinner e De Minaur, valida per le semifinali delle Nitto Atp Finals, è in programma oggi pomeriggio all'Inalpi Arena di Torino alle 14:30. La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2 e via satellite su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), ma anche in streaming sulle piattaforme SkyGo, Now e RaiPlay. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

13:16

Sinner-De Minaur: i precedenti

Sinner e De Minaur si affrontano per la 13ª volta in carriera. Il bilancio dei precedenti è impietoso nei riguardi dell'australiano che non è mai riuscito a sconfiggere il campione azzurro. Quello di stasera sarà il 4° match del 2025 nonché la terza semifinale consecutiva dove si affrontano, l'ultima a Vienna settimana scorsa. Questi tutti i successi del 4 volte campione Slam:

2019 - Next Gen (F): Sinner 4-2, 4-1, 4-2

2020 - Sofia (QF): Sinner 6-7, 6-4, 6-1

2022 - Australian Open (Ottavi): Sinner 7-6, 6-3, 6-4

2022 - Madrid (2° turno): Sinner 6-4, 6-1

2023 - Canada (F): Sinner 6-4, 6-1

2023 - Coppa Davis (F): Sinner 6-3, 6-0

2024 - Rotterdam (F): Sinner 7-5, 6-4

2024 - Finals (Girone): Sinner 6-3, 6-4

2024 - Coppa Davis (SF): Sinner 6-3, 64

2025 - Australian Open (QF): Sinner 6-3, 6-2, 6-1

2025 - Pechino (SF): Sinner 6-3, 4-6, 6-2

2025 - Vienna (SF): Sinner 6-3, 6-4

12:57

Jannik, il percorso fino alla semifinale

Immacolato come l'anno scorso senza perdere neanche un ste. Sinner è arrivato a Torino con le idee chiare e cavalcando l'onda dei successi di Vienna e Parigi, questi i suoi risultati nel Gruppo Borg totalmete dominato dove solo Shelton, all'ultima ed ininfluente partita, ha costretto Jannik al tie-break

• Vs Auger-Aliassime 7-5, 6-1

• Vs Zverev 6-4, 6-3

• Vs Shelton 6-3, 7-6

12:54

Alex, il percorso fino alla semifinale

L'australiano centra la prima semifinale in carriera alle Finals arrivata per meriti suoi ma anche con l'aiuto di Carlos Alcaraz. De Minaur ha perso sia al debutto contro lo spagnolo e anche contro Lorenzo Musetti in un match clamoroso ma è stato bravo nel portare a casa l'ultima sfida del Gruppo Connors contro Fritz. La vittoria di Carlitos contro l'azzurro ha sigillato la qualificazione

• Vs Alcaraz 6-7, 2-6

• Vs Musetti 5-7, 6-3, 5-7

• Vs Fritz 7-6, 6-3

Inalpi Arena (Torino)