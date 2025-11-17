Tuttosport.com
Il sindaco di Sesto Pusteria: "Festa fino all'alba, qui comanda Sinner". Pronto un omaggio speciale

Thomas Summerer è stato intervistato alla trasmissione "Un Giorno da Pecora" su Rai Radio1
2 min

"Dove abbiamo seguito la finale di ieri? A Sesto, c'erano dei maxischermi nell'area sportiva, dove Jannik ha iniziato a giocare, e nel centro culturale del paese. Abbiamo festeggiato tantissimo, tanto che alcuni sono tornati a casa all'alba...". Così il sindaco di Sesto Pusteria, paese che ha dato i natali a Jannik Sinner, Thomas Summerer, intervistato oggi a "Un Giorno da Pecora", su Rai Radio1.

Le parole del sindaco Summerer

"Una statua da dedicare a Sinner? Ci sono varie idee, la statua è sicuramente una bella idea. Dove si potrebbe collocare? All'interno del centro sportivo, sarebbe quello il luogo ideale per una statua di Sinner". Poi un messaggio al vincitore delle Atp Finals: "Siamo orgogliosi del nostro campione. Ieri si è visto subito che avrebbe vinto, è entrato con l'atteggiamento di chi pensa: 'qui comando io, sono a casa mia e voglio questa vittoria'. Questa è la sua mentalità".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Nitto Atp Finals

