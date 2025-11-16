Sinner-Alcaraz, diretta Nitto Atp Finals: la finale di Jannik in tempo reale  

17:45

Carlitos: "Jannik il favorito"

Nelle parole a caldo dopo la vittoria contro Auger-Aliassime lo spagnolo ha scherzato sull'ambiente che lo attenderà oggi: "Ci saranno almeno 3-4 persone che tiferanno per me... Scherzo, la partita con Sinner sarà davvero complicata, gioca davvero alla grande su questa superficie. Sono felice di giocare un'altra grande partita contro di lui. Devo concentrarmi per mettere in campo il miglior tennis. Il mio obiettivo è batterlo, non sarà facile". CLICCA QUI per leggere le dichiarazioni

17:30

Sinner: "Incredibile essere qui senza 3 mesi"

Tutta la soddisfazione del numero 1 azzurro dopo aver raggiunto per la terza volta consecutiva la finale alle Nitto Atp Finals: "La stagione è stata incredibile anche senza i tre mesi. Tutte le cose succedono perché c’è un piccolo perché. A Parigi l’ho persa come l’ho persa, ma forse per questo ho vinto Wimbledon. Sono contento di essere in questa posizione e finire con un’altra finale è bellissimo. Sono super contento". CLICCA QUI per leggere le dichiarazioni

17:15

I numeri (pazzeschi) di Jannik alle Finals

In queste Nitto Atp Finals Sinner ha ritoccato e riscritto alcuni record, Jannikè infatti ora il settimo tennista nella storia a raggiungere l'ultimo atto delle Finals per la terza volta consecutiva: prima del trionfo del 2024 si era infatti arreso in finale a Novak Djokovic, peraltro uno dei 7 insieme a Ilie Nastase, John McEnroe, Ivan Lendl, Boris Becker e Roger Federer. Ma non finisce qui. La finale di Torino si somma a quelle Slam, il che significa che il campione azzurro è il terzo tennista nella storia ad avere raggiunto tutti i più importanti appuntamenti dell'anno. Solamente Federer e Djokovic ci erano riusciti due volte ciascuno rispettivamente nel 2006-2007 e nel 2015 -2023. E ancora, l'altoatesino è il primo finalista delle Atp Finals dal 2018 a non avere mai perso il servizio - nel 2024 aveva comunque raggiunto la finale senza mai perdere un set - : l'ultimo a riuscirsi era stato Djokovic.

17:00

Che montepremi!

Il montepremi delle Nitto ATP Finals 2025 segna un nuovo primato nel circuito, superando quello dell’edizione precedente. L’aumento rispetto al 2024 sottolinea l’importanza crescente del torneo e la volontà degli organizzatori di premiare i migliori giocatori in modo significativo. Per Sinner, che lo scorso anno aveva già vinto imbattuto, questa edizione rappresenta un’opportunità unica di confermare il proprio valore e ottenere un riconoscimento ancora più prestigioso. Anche Alcaraz, con il percorso immacolato, può aspirare a un risultato economico eccezionale. Per il vincitore imbattuto è previsto un premio straordinario, con cifre significative già a partire dai singoli turni. CLICCA QUI per leggere in dettaglio il prize money turno per turno è il seguente

16:48

La soddisfazione del presidente Binaghi

Angelo Binaghi, presidente Fitp, non può che essere soddisfatto dell'edizione 2025 delle Atp Finals a Torino: "Se avessimo avuto un palazzetto grande il doppio lo avremmo riempito ugualmente. La passione italiana per il tennis è incontenibile, cresce anno dopo anno ma cosa ci si dovrebbe aspettare visti i risultati così clamorosi dei nostri giocatori e delle nostre giocatrici. Siamo stanchi ma anche molto felici, tutti ci dicono che sono diventate una manifestazione straordinaria, in totale simbiosi col territorio".

16:30

Sinner-Alcaraz: diretta tv e streaming

La sfida tra Sinner e Alcaraz, valida per la finale delle Nitto Atp Finals, è in programma questa sera all'Inalpi Arena di Torino alle 18:00. La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai2 e via satellite su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), ma anche in streaming sulle piattaforme SkyGo, Now e RaiPlay. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

16:13

L'abbraccio della mattina

Tra poche ore Jannik e Carlos scenderanno in campo per giocarsi i titolo di Maestro, i due però si sono già incrociati questa mattina all'Inalpi Arena in occasione dell'allenamento di rifinitura con scambio di saluti al cambio

16:09

Sinner-Alcaraz, i precedenti

Sinner e Alcaraz si sono affrontati a livello Atp 15 volte in carriera con il parziale degli scontri diretti che recita 10-5 in favore dello spagnolo che in questa stagione ha battuto l'azzurro tre volte di cui 2 in finali slam compresa l'ultima allo Us Open. I precedenti

2021 - Parigi Bercy (R32): Alcaraz 7-6, 7-5

2022 - Wimbledon (R16): Sinner 6-1, 6-4, 6-7, 6-3

2022 - Umago (F): Sinner 6-7, 6-1, 6-1

2022 - US Open (QF): Alcaraz 6-3, 6-7, 6-7, 7-5, 6-3

2023 - Indian Wells (SF): Alcaraz 7-6, 6-3

2023 - Miami (SF): Sinner 6-7, 6-4, 6-2

2023 - Pechino (SF): Sinner 7-6, 6-1

2024 - Indian Wells (SF): Alcaraz 1-6, 6-3, 6-2

2024 - Roland Garros (SF): Alcaraz 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3

2024 - Pechino (F): Alcaraz 6-7, 6-4, 7-6

2025 - Roma (F): Alcaraz 7-6, 6-1

2025 - Roland Garros (F): Alcaraz 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6

2025 - Wimbledon (F): Sinner 4-6, 6-4, 6-4, 6-4

2025 - Cincinnati (F): Alcaraz 5-0, ritiro

2025 - US Open (F): Alcaraz 6-2, 3-6, 6-1, 6-4

16:00

Carlos, il percorso fino alla finale

Imbattuto ma, a differenza di Jannik, lo spagnolo ha ceduto un set nella fase a gironi (contro Fritz). Ininfluente visto poi come ha superato tutti i suoi avversari compresi Musetti, per assicurarsi il numero 1 al mondo, ed Auger-Aliassime per staccare il pass finale

Vs De Minaur 7-6, 6-2

Vs Fritz 6-7, 7-5, 6-3

Vs Musetti 6-4, 6-1

Vs Auger-Aliassime 6-2, 6-4

15:45

Jannik, il percorso fino alla finale

Immacolato come l'anno scorso senza perdere non solo un set ma MAI il servizio. Solo Shelton all'ultimo match del girone e De Minaur nei primi 10 game del 1° set in semifinale hanno impesierito l'azzurro

Vs Auger-Aliassime 7-5, 6-1

Vs Zverev 6-4, 6-3

Vs Shelton 6-3, 7-6

Vs De Minaur (SF): 7-5, 6-2

Inalpi Arena, Torino