Atp Finals, Rai battuta: Mediaset si aggiudica i diritti in chiaro, i dettagli dell’accordo

Raggiunto l'accordo tra Atp e Mediaset per l'acquisizione dei diritti delle Finals. Come comunicato dal Biscione sui propri canali ufficiali, l'edizione 2026 dell'evento assegnato a Torino fino al 2027 - e che sarà ospitato dall'Italia fino ad almeno il 2030 - verrà trasmesso dalle emittenti del Gruppo - nonché sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity - per un totale di otto incontri: battuta dunque la concorrenza della Rai. Un'edizione che vedrà inoltre Jannik Sinner difendere il titolo per il terzo anno consecutivo dopo i trionfi su Taylor Fritz e Carlos Alcaraz. Appuntamento all'ultimo atto della stagione dunque, in programma - come negli anni precedenti - dal 15 al 22 novembre presso la Inalpi Arena di Torino.