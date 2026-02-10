Atp Finals, Rai battuta: Mediaset si aggiudica i diritti in chiaro, i dettagli dell’accordo

Raggiunto l'accordo tra Atp e Mediaset per l'acquisizione dei diritti delle Finals. Come comunicato dal Biscione sui propri canali ufficiali, l'edizione 2026 dell'evento assegnato a Torino fino al 2027 - e che sarà ospitato dall'Italia fino ad almeno il 2030 - verrà trasmesso dalle emittenti del Gruppo - nonché sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity - per un totale di otto incontri: battuta dunque la concorrenza della Rai. Un'edizione che vedrà inoltre Jannik Sinner difendere il titolo per il terzo anno consecutivo dopo i trionfi su Taylor Fritz e Carlos Alcaraz. Appuntamento all'ultimo atto della stagione dunque, in programma - come negli anni precedenti - dal 15 al 22 novembre presso la Inalpi Arena di Torino.
La nota di Mediaset
Questa la nota del Gruppo: "Mediaset ha raggiunto un'intesa per l'acquisizione dei diritti televisivi free to air delle Nitto Atp Finals di tennis per il prossimo ciclo pluriennale, a partire dal 2026, ampliando ulteriormente la propria offerta di grande sport in chiaro. L'accordo porterà sulle reti e sulle piattaforme del Gruppo una selezione di otto tra i migliori incontri di uno degli eventi più seguiti del calendario tennistico internazionale, con i top player del ranking mondiale. Quest'anno le Nitto Atp Finals si svolgeranno dal 15 al 22 novembre all'Inalpi Arena di Torino. La scorsa edizione è stata vinta da Jannik Sinner, che ha superato in finale Carlos Alcaraz. Con questo accordo, Mediaset ancora una volta offre gratuitamente un evento sportivo di grande prestigio ai telespettatori italiani".
Atp Finals: l'albo d'oro torinese
Questi tutti i campioni che si sono aggiudicati l'ultimo big title stagionale sul cemento indoor del PalaOlimpico.
- 2021: Zverev b. Medvedev 6-4, 6-4
- 2022: Djokovic b. Ruud 7-5, 6-3
- 2023: Djokovic b. Sinner 6-3, 6-3
- 2024: Sinner b. Fritz 6-4, 6-4
- 2025: Sinner b. Alcaraz 7-6(4), 7-5