Tennis, Sinner verso il Roland Garros: "Sogno di essere il primo al mondo"

"Se chiudo gli occhi, il mio obiettivo è di andare il più avanti possibile in classifica e come persona. Il sogno è diventare il numero 1 del mondo, e darò tutto quello che ho per riuscirci. Poi se non ci arriverò, mi basterà non avere rimpianti, non pensare di non aver dato il 100%". È questa la grande ambizione di Jannik Sinner, intervistato a Parigi da Supertennis. Domenica scatta il Roland Garros, torneo dove nel 2020 è stato stoppato ai quarti da Nadal mentre negli ultimi due anni si è fermato agli ottavi.