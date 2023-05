Tennis, Arnaldi vince all'esordio al Roland Garros: Galan ko

Dicono che la prima volta, di qualsiasi cosa si tratti, non si scorda mai. Probabilmente sarà così anche per Matteo Arnaldi, che questo 2023 e in particolare domenica 28 maggio difficilmente li dimenticherà per il resto della carriera, se non della vita. È un anno a dir poco speciale per il sanremese, affacciatosi al tennis 'dei grandi' poco più di 12 mesi fa, considerando che in poco tempo ha trovato la prima vittoria ATP, il primo successo contro un top-5 e adesso anche la prima gioia nel main draw di uno Slam.